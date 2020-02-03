2020-02-03T08:53:38+03:00
Общество

Мурманчанка в соцсетях попросила владельцев снегоходов прочистить дорогу к роднику

Пост вызвал неоднозначную реакцию
Лидия АРСТОВА
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Владельцев техники просят помочь сделать тропинки.Владельцев техники просят помочь сделать тропинки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если очень что-то захотеть… Можно и к хозяевам железных коней за помощью обратиться. Так, жительница Мурманска в группе «ДТП ЧП» опубликовала письмо с просьбой владельцев снегоходов очистить путь к роднику, проход к которому невозможен из-за снежных завалов.

- Данная группа самая популярная в Мурманске. Хочу обратиться к тем, кто бороздит снежные просторы на квадроциклах с гусеницами (не знаю, как правильно называется этот транспорт). Товарищи, если у кого-то есть возможность и желание, прокатитесь, пожалуйста, вдоль «Ленинградки» от ул. Шабалина до родника. Мы, пешеходы, после последних снегопадов уже не можем протаптывать тропинку. А по дороге ходить на родник опасно. Спасибо большое за понимание, - написала Татьяна Смирнова.

На послание женщины северяне отреагировали неоднозначно. Кто-то пожурил за орфографию и пунктуацию в тексте, кто-то отнесся с непониманием (зачем ходить на родник?), среди комментариев есть и оригинальное стихотворение.

- Намела пурга-метель вот такую канитель. Hе проехать, не пройти, тoлько грейдером мести. Только где ж его возьмешь? Пропадем, ядрена вошь! Или Чибис помоги, или пить нaм из трубы. Или пить с водоканала, иль просить нам экстремалов. Помогите вы нам, братцы, до водицы нам добраться. Накатайте нам дорогу, чтоб дошли мы понемногу, - отрывок из ответа Германа Горшкова.

Очистка снега не всегда приводит только к хорошим последствиям. Ранее «Комсомолка» сообщала, что жилой подъезд в Кировске оказался «оккупирован» снежной массой с кровель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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