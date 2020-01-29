2020-01-29T16:29:05+03:00
Происшествия

Прокуратура хочет взыскать с Игоря Бабенко и поддельников 8 миллионов в пользу Мурманской области

Такой ущерб нанесли бывший вице-губернатор и его подчиненные бюджету региона
Мария ПАШЕНКОВА
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В апреле Игорь Бабенко услышал приговор, а уже в ноябре вышел из колонии.В апреле Игорь Бабенко услышал приговор, а уже в ноябре вышел из колонии.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Прошлой весной Октябрьский районный суд вынес приговор по делу бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. Напомним: его вместе с подчиненными обвинили в растрате бюджетных денег.

Подчиненные Сергей Келлер, Георгий Благодельский и Эдуард Никрашевский получили условные сроки, а Игоря Бабенко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Но уже в ноябре 2019 года он вышел на свободу.

Вот только на этом судебная тяжба не закончилась. В том же Октябрьском суде находится иск прокуратуры региона ко всем четырем осужденным.

- Он не был рассмотрен в рамках уголовного дела, суд оставил прокурору право рассмотреть его в рамках гражданского делопроизводства. Суть иска - взыскать с Бабенко, Келлера, Благодельского и Никрашевского 8 миллионов рублей в пользу субъекта - Мурманской области. Такой ущерб был причинен ими, - пояснила "КП" старший помощник прокурора Анжелика Черногубова.

Напомним, что Игорь Бабенко в данный момент все еще отбывает наказание, но оно равносильно домашнему аресту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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