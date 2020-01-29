В Териберке китайским гидам сдувают колеса авто

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:52:02+03:00

Северяне начинают мстить за то, что жители Поднебесной отнимают у них работу и не платят налоги

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Известную далеко за пределами Мурманской области Териберку давно прозвали меккой китайских туристов, так как путешественники из Поднебесной толпами едут в поморское село, дабы посмотреть на просторы Северного Ледовитого океана и северное сияние. Причем многие из них приезжают с гидами из Китая, и такое положение дел совсем не радует местных жителей: северяне начали прокалывать шины иностранцам-экскурсоводам.

- Эти незаконные китайские гиды на своих Land Cruiser с китайскими номерами уже не первый месяц работают в Мурманской области. А сегодня в Териберке у них оказались порезаны колеса. Совпадение ли? - отметили в группе «Моя Териберка» в соцсетях.

Как рассказал «КП» мурманчанин Владимир Онацкий, который сам проводит экскурсии по Кольскому полуострову, люди просто мстят китайцам за их нечестную работу.

- Эти гиды занимаются незаконной туристической деятельностью и ведут себя, как у себя дома. Это не единичный случай, шины им прокалывают часто, - отметил Владимир.

В социальных сетях разгорелся спор. Одни возмущаются, что иностранцы зарабатывают деньги в России, но при этом не платят налоги. Другие северяне считают, что работы хватит на всех, особенно, если делать ее добросовестно, а прокалывание колес – очень низкий поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU