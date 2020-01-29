2020-01-29T16:45:47+03:00
Общество

Мурманчане переживают, что в аптеках раскупят все медицинские маски

В первую очередь они пользуются популярностью у гостей из Китая
Мария ПАШЕНКОВА
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Северяне пока могут не переживать - маски в аптеках есть!Северяне пока могут не переживать - маски в аптеках есть!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Мурманскую область коронавирус пока не проник. Но северяне все же переживают. Пусть российскую границу для гостей из Китая закрыли, все же туристы из Поднебесной к нам после вспышки болезни успели приехать. Да и из Финляндии приходят тревожные новости: уже трех китайцев здесь госпитализировали с подозрением на опасную заразу, у двух, к счастью, диагноз не подтвердился.

Жителей Мурманской области призывают не паниковать и соблюдать меры предосторожности. Например, почаще мыть руки и носить медицинские маски. О последних, например, напомнили пассажирам аэропорта "Мурманск".

Северяне переживают, что в аптеках закончатся эти средства защиты. Ведь во Владивостоке, например, товар уже смели с прилавков.

- Большого ажиотажа на них не наблюдается, - сообщил «КП» генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска» Олег Ноздрачев. – Медицинские маски закуплены в достаточном количестве и есть в аптеках.

По его словам, в рамках разумного также и спрос на противовирусные препараты и другие сезонные лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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