Мурманчане переживают, что в аптеках раскупят все медицинские маски

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:45:47+03:00

Северяне пока могут не переживать - маски в аптеках есть! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую очередь они пользуются популярностью у гостей из Китая

Изменить размер текста: A A

В Мурманскую область коронавирус пока не проник. Но северяне все же переживают. Пусть российскую границу для гостей из Китая закрыли, все же туристы из Поднебесной к нам после вспышки болезни успели приехать. Да и из Финляндии приходят тревожные новости: уже трех китайцев здесь госпитализировали с подозрением на опасную заразу, у двух, к счастью, диагноз не подтвердился.

Жителей Мурманской области призывают не паниковать и соблюдать меры предосторожности. Например, почаще мыть руки и носить медицинские маски. О последних, например, напомнили пассажирам аэропорта "Мурманск".

Северяне переживают, что в аптеках закончатся эти средства защиты. Ведь во Владивостоке, например, товар уже смели с прилавков.

- Большого ажиотажа на них не наблюдается, - сообщил «КП» генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска» Олег Ноздрачев. – Медицинские маски закуплены в достаточном количестве и есть в аптеках.

По его словам, в рамках разумного также и спрос на противовирусные препараты и другие сезонные лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU