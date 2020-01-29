Соцсети: В аварии на дороге Мишуково – Снежногорск погибли буровики, ехавшие с ночной смены
Утро 29 января запомнится северянам страшной аварией. Напомним: около 8.00 на 10 километре автодороги Мишуково – Снежногорск на повороте Skoda Fabia улетела под грузовую «ГАЗель». Четыре человека погибли на месте, за жизнь пятого борются медики.
- Это ехали с ночной смены буровики, - сообщил в «ВКонтакте» знакомый с ситуацией Петр Васерман.
Также пользователи соцсетей утверждают, что погибшие приехали из Москвы и работали в Заполярье вахтовым методом. Выжившим в аварии оказался один из пассажиров иномарки – он сейчас в реанимации.
В Госавтоинспекции пока не могут сообщить никакой информации о жертвах этого страшного ДТП. Тем не менее, местные жители утверждают, что дорога Мишуково – Снежногорск – каток. Накануне ДТП по ней с трудом проехали шесть большегрузов, которые отшлифовали проезжую часть до льда. Что послужило причиной аварии, теперь будут разбираться следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU