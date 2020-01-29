В лобовом ДТП на дороге в аэропорт «Мурманск» пассажир сломал ключицу

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:31:44+03:00

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С наступлением ночи поток машин резко снижается: большинство автолюбителей уже отдыхают от дневных трудов, а если и выезжают, то по крайней надобности. Однако и на пустой дороге может случиться ДТП.

- В 1.40 29 января на 13 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» произошла авария. Водитель Toyota ехал из Мурманска в Мурмаши. По неустановленной причине иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Logan, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Удар оказался довольно сильный. Проезжающие мимо автомобилисты даже предположили, что один из пассажиров Renault вылетел через лобовое, но, к счастью, обошлось.

- Парень замотал ему голову бинтом до приезда скорой, она была в порезах. Был в сознании и стоял на ногах. Ребята, возите с собой аптечки! – делится впечатлениями от увиденного Валентин Карпенко.

По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали оба пассажира Renault. У одного из них сломана ключица.

ИСТОЧНИК KP.RU