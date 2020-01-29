Из-за морозов в Мурманске таксисты берут по 450 рублей за километр

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:02:03+03:00

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Утром 29 января многие мурманчане то вздыхали, то ругались: далеко не у всех водителей на фоне мороза завелись машины. Поэтому соцсети запестрели просьбами "прикурить", а у таксистов началось хлебное время.

Желанием горожан доехать до работы, детских садов и университетов в тепле водители с шашечками воспользовались чересчур агрессивно. Как рассказали "КП" наши читатели, утром некоторые таксисты просили 450 рублей за то, чтобы довезти маму с ребенком от дома до садика - путь составлять всего километр.

- Это политика новогодней ночи: мы работаем в сложных условиях, поэтому и ценник выше. Все-таки много топлива тратится, один прогрев чего стоит, - объяснил происходящее один из водителей.

В соцсетях мурманчане сообщают, что поездка из района в район и 28, и 29 января стоила не ниже 300 рублей в часы пик.

Напомним: в новогоднюю ночь цены подняли даже водители маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU