2020-01-29T16:49:01+03:00
Дом. Семья

В Мурманске для раненого свиристеля ищут попутку до Москвы

В столицу птица отправится в небольшой коробочке и хлопот не доставит
Елена МОЛОДЦОВА
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Свиристель ищет попутку до столицы, но желающих пока нет. Фото: Приют для бездомных животных в МурманскеСвиристель ищет попутку до столицы, но желающих пока нет. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске
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Увы, порой исключительно столичные специалисты могут помочь не только людям, но и пернатым, и хвостатым. Нередко зоозащитники просят добросердечных северян подкинуть попавшее в беду животное до Санкт-Петербурга или Первопрестольной. Напомним: именно на попутках до нового дома или центра реабилитации добирались отбитый у собак новорожденный зайчонок, раненый ястреб и даже шарпей, проживший в лесу 1,5 месяца.

- Отъезжающих в ближайшие дни в Москву прошу прихватить с собой небольшую коробочку с раненным свиристелем. Птичка едет на обследование и, возможно, операцию. Груз не тяжелый во всех отношениях: вес вместе с коробкой – 100 граммов, открывать, выгуливать, кормить не нужно до самой Москвы. Внутрь контейнера мы положим все необходимое. На месте встретят знающие люди и повезут к первоклассному врачу, и будут заниматься ее здоровьем, - просит помощи у северян руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

К сожалению, несмотря на то, что пост посмотрело почти девять тысяч человек, желающих доставить свиристеля в Первопрестольную, пока не нашлось. Если у вас есть возможность помочь пернатому бедняге, звоните Оксане Львовне по телефону 8-921-271-93-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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