В Мурманской области морозы достигли отметки почти в 39 градусов

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:35:36+03:00

В Мурманске столбик термометра впервые опустился до -25 за нынешнюю зиму

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Капризная погода в январе совсем не жалеет жителей Мурманской области своими морозами. Из-за суровых холодов в некоторых школах региона даже пришлось отменить занятия, а техника коммунальщиков и вовсе начала сбоить.

- В связи с низкими температурами есть перебои в работе коммунальной техники, например, в гидравлике мусоровозов. Прошу апатитчан с пониманием отнестись к возможным временным задержкам с вывозом мусора, да и во дворах уборка снега будет менее интенсивной, - отметил на личной странице в соцсетях глава администрации Апатитов Николай Бова.

В последнюю неделю января больше всего повезло жителям села Ковда. Там температура воздуха доходила только до отметки в -25 градусов, а сегодня, 29 января, здесь уже всего минус 13.

А вот самые суровые морозы ожидали Алакуртти: 28 января столбик термометра опустился в поселке аж до -38,7 градусов.

Для Мурманска погода тоже подготовила сюрприз: 29 января стал самым холодным днем за нынешнюю зиму.

- Областной центр отметил первый четвертак этой зимы, после прояснения неба под утро температура опустилась до -25. И это не предел, она может понизиться еще больше, пока свое влияние не начнет оказывать юго-западный циклон, - сообщили в группе «Погода в Мурманске».

По словам синоптиков, такие сильные холода сохранятся в Заполярье до начала февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU