Мужчина, готовивший в Мурманске теракт, признался, что хотел сделать
10 декабря сотрудники ФСБ задержали в Мурманске 36-летнего мужчину, готовившего теракт: он хотел взорвать административное здание. Злоумышленника взяли с поличным, когда он доставал из тайника самодельное взрывное устройство.
Как сообщили в службе безопасности, северянин был сторонником "Правого сектора"*. Однако в самой запрещеной в России организации от событий в Мурманске открестились.
Октябрьский районный суд поместил мужчина под стражу на два месяца. Сейчас мера пресечения была продлена на такой же срок. Напомним: обвинение предъявлено по ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса РФ.
- В ходе рассмотрения ходатайства обвиняемый не отрицал свою причастность к совершенному преступлению, сотрудничает со следствием, вместе с тем, расследование уголовного дела представляет особую сложность, в связи с чем, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому срок содержания под стражей сроком на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
* "Правый сектор" - запрещенная в России организация.
ИСТОЧНИК KP.RU