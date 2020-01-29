Мужчина, готовивший в Мурманске теракт, признался, что хотел сделать

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:46:26+03:00

Суд еще на два месяца поместил его под стражу

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10 декабря сотрудники ФСБ задержали в Мурманске 36-летнего мужчину, готовившего теракт: он хотел взорвать административное здание. Злоумышленника взяли с поличным, когда он доставал из тайника самодельное взрывное устройство.

Как сообщили в службе безопасности, северянин был сторонником "Правого сектора"*. Однако в самой запрещеной в России организации от событий в Мурманске открестились.

Октябрьский районный суд поместил мужчина под стражу на два месяца. Сейчас мера пресечения была продлена на такой же срок. Напомним: обвинение предъявлено по ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса РФ.

- В ходе рассмотрения ходатайства обвиняемый не отрицал свою причастность к совершенному преступлению, сотрудничает со следствием, вместе с тем, расследование уголовного дела представляет особую сложность, в связи с чем, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому срок содержания под стражей сроком на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

* "Правый сектор" - запрещенная в России организация.

ИСТОЧНИК KP.RU