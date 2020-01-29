2020-01-29T10:53:23+03:00
Происшествия

Четверо погибших: На дороге Мишуково – Снежногорск легковушка залетела под грузовую «ГАЗель»

Пятому пассажиру иномарки удалось выжить
Елена МОЛОДЦОВА
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В страшной аварии погибли четыре человека. Фото: Мурманск ДТП ЧПВ страшной аварии погибли четыре человека. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Как бы не старались дорожники, но дороги нынче довольно скользкие, а посему водителям необходимо быть вдвойне внимательными, чтобы избежать неприятностей. Увы, это не удалось сделать водителю Skoda Fabia на повороте у маяка Белокаменный.

- Около 8.00 29 января на 10 километре автодороги Мишуково-Снежногорск произошла автокатастрофа. По предварительной информации, Skoda Fabia ехала в сторону Мурманска. Проезжая левый поворот, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, иномарка залетела под грузовичок боком и последствия оказались крайне трагичными.

- В момент аварии в Skoda находилось пять человек. Четверо погибли, еще одного доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются, - отметили в Госавтоинспекции.

На дороге Мишуково - Снежногорск столкнулись иномарка и грузовичок.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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