Четверо погибших: На дороге Мишуково – Снежногорск легковушка залетела под грузовую «ГАЗель»

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Как бы не старались дорожники, но дороги нынче довольно скользкие, а посему водителям необходимо быть вдвойне внимательными, чтобы избежать неприятностей. Увы, это не удалось сделать водителю Skoda Fabia на повороте у маяка Белокаменный.

- Около 8.00 29 января на 10 километре автодороги Мишуково-Снежногорск произошла автокатастрофа. По предварительной информации, Skoda Fabia ехала в сторону Мурманска. Проезжая левый поворот, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, иномарка залетела под грузовичок боком и последствия оказались крайне трагичными.

- В момент аварии в Skoda находилось пять человек. Четверо погибли, еще одного доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются, - отметили в Госавтоинспекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/757480" frameborder="0"></iframe> На дороге Мишуково - Снежногорск столкнулись иномарка и грузовичок.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU