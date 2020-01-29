Андрей Малахов снимает в Мурманской области сюжет про загадочную гибель туристов в Хибинах

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:38:40+03:00

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Андрей Малахов - частый гость в Мурманской области. Сюда он приезжает не только к маме, родным и друзьям. Напомним: благодаря нашему земляку в Апатитах появился памятник Пушкину, он же нашел деньги на строительство в родном городе храма в честь Иверской иконы Божьей Матери.

Но часто Андрея Малахова манит работа. По его распоряжению в Белое море приезжала съемочная группа, чтобы показать всей стране, как люди замерзают в собственных квартирах. А сейчас шоумен лично прилетел в Мурманскую область, чтобы рассказать о загадочной истории.

- С приветом из Хибин. В этот день 27 января 1973 года в горах пропала группа студентов- туристов... Наше сенсационное расследование. Скоро в эфире! Ну а пока немного милоты вам в ленту из эко-деревни: хаски, олени, кролики, гуси и самый большой чум в России! - написал Малахов в своем Instagram.

malakhov007 Всем хорошей и продуктивной недели! С приветом из Хибин. В этот день 27 января 1973 года в горах пропала группа студентов- туристов... Наше сенсационное расследование- Скоро в эфире! Ну а пока немного милоты вам в ленту из эко-деревни: хаски, олени, кролики, гуси и самый большой чум в России! ( официально) #насевережить #апатиты

История, которая заинтересовала нашего именитого земляка, произошла с десятью лыжниками из Куйбышева и известна как Чивруайская трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU