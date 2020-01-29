МЧС Мурманской области сообщило о ситуации с коронавирусом в регионе

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:08:42+03:00

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История с коронавирусом пугает весь мир. Точных данных о числе заболевших нет, также как и не очень понятны симптомы болезни, чем ее лечить и как она передается.

Несмотря на это, в Мурманской области готовятся к возможному проникновению новой заразы. Напомним: в аэропорту "Мурманск" пассажиров просят носить маски, всех прилетевших проверяют на превышение температуры. Медучреждения готовятся к тому, чтобы проверить пациентов с признаками коронавируса.

При этом пока повода для волнения нет. В регионе опасных больных нет.

- По последним данным случаи заражения были замечены в 14 странах, погибло более 80 человек (по данным на утро 27 января по Москве), 50 пациентов были пролечены и отпущены домой с отрицательным анализом на содержание в организме опасной болезни. В нашей стране еще ни одно из подозрений на заражение не подтвердилось. В Мурманской области были предприняты все необходимые превентивные меры, поэтому мы призываем не поддаваться волнению и панике, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

На прошлой неделе в Ивало госпитализироли двух туристов из Ухани, где и зародился коронавирус. К счастью, подозрение на новую заразу у них не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU