2020-01-29T09:41:20+03:00
Общество

Из-за сильных морозов занятия отменили в школах девяти муниципалитетов Мурманской области

Дети не учатся с 1 по 11 классы
Елена МОЛОДЦОВА
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На улице настолько холодно, что учителя разрешили юным северянам не учиться.На улице настолько холодно, что учителя разрешили юным северянам не учиться.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Второй день Кольский полуостров не отпускают морозы, причем в некоторых районах столбики термометров опускаются до рекордных -39 градусов. Таким экстремально низким температурам радуются разве что школьники, у которых благодаря капризам погоды появились мини-каникулы.

29 января занятия отменили сразу в девяти муниципалитетах. Так, в Заполярном школьники не учатся с 1 по 4 класс, в Печенге, Раякоски и Корзуново – с 1 по 11 классы. В Никеле, где ударил 30-градусный мороз, в школе №3 занятия отменили с 1 по 11 классы, а в школах №1 и 20 – с 1 по 9 классы.

В Мурмашах не учатся только с 1 по 5 классы, а остальные могут не приходить на уроки по усмотрению родителей. В Ловозере, где -31 градус, занятия отменили с 1 по 6 классы. Мончегорск, где столбики термометров опустились до -34, в школу разрешили не ходить с 1 по 9 классы.

- У нас -39. Занятия отменили для всех, - сообщили в школе Верхнетуломского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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