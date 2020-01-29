2020-01-29T08:47:44+03:00
Происшествия

Школьницы из Снежногорска украли из магазина косметику на 6 тысяч рублей

Подростков задержали сотрудники Росгвардии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Незаметно улизнуть с украденной косметикой подросткам не удалось. Фото: pixabay.comНезаметно улизнуть с украденной косметикой подросткам не удалось. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Навести марафет хочется многим девушкам, вот только некоторые из них не собираются тратить на это деньги. Но бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Так и у двух юных жительниц Снежногорска план украсть побольше косметики потерпел фиаско. Макияж пришлось на время отложить.

- Одним январским вечером на пульт оперативного управления областной Росгвардии поступил тревожный сигнал из магазина в Октябрьском районе Мурманска. Прибывшим росгвардейцам работники магазина рассказали , что по камерам видеонаблюдения заметили, как две школьницыберут с прилавков косметические товары и складывают в свои сумки. Подростки попытались незаметно уйти, не заплатив косметику, но на выходе их остановили. В общей сумме они наворовали более чем на 6 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили подростков в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас в отношении двух несовершеннолетних северянок, которые оказались из Снежногорска, стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьницы из Снежногорска украли из магазина косметику на 6 тысяч рублей
В заказнике «Канозерский» браконьер накинулся с ножом на рыбинспектора
Трое жителей Кандалакши до смерти забили 28-летнюю девушку
Из-за непогоды пациента в тяжелом состоянии из Островного в Мурманск доставляли три дня
В Мурманске Porsche сбил 9-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге осудили насильников и убийц женщины из Мурманской области
Из-за большой интенсивности движения дорогу между Апатитами и Кировском ждет реконструкция
На администрацию Мончегорска подали в суд за снежную колейность и обледенение дороги
К Мурманскому индустриальному колледжу стягиваются пожарные машины
Температура воздуха в Мурманской области опустится до -38 градусов
Спецслужбы стянуты к правительству Мурманской области и Арбитражному суду
Новый туалет на пути в Териберку стал Интернет-мемом
Глава Мурманской области объяснил, почему у муниципалитетов забрали полномочия по градостроительству и земле
В Кабо-Верде начался суд над мурманскими моряками, которых обвиняют в контрабанде 9,5 тонны кокаина
Дорогу на Териберку и Туманный открыли спустя 23 часа
В Мурманской области из-за морозов отменяют занятия
Улицу Самойловой в Мурманске хотят сделать пешеходной
Через месяц из Мурманска во Владивосток стартует «Экспедиция-Трофи-2020»
"Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей лиге КВН в марте
Обошел Эльбрус и Казань: Мурманск стал четвертым самым популярным туристическим направлением в России
В Кировске целый подъезд оказался заблокирован после очистки кровли
На дороге от Заозерска до Спутника из снежного плена вызволяли четыре автомобиля
Социальные предприниматели Мурманской области могут получить субсидии
Директор Мурманского рыбокомбината задолжал своим сотрудникам почти полтора миллиона рублей
В Мурманской области ожидаются крепкие морозы до -33 градусов
Тело умершего в Кабо-Верде моряка из Мурманска привезли на родину
Мурманск занял 37 место в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке
Погода экстремальная: В аутсайдерах по уборке непрекращающегося снега - Видяево, Полярные Зори и Мурманск