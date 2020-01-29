Школьницы из Снежногорска украли из магазина косметику на 6 тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:47:44+03:00

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Навести марафет хочется многим девушкам, вот только некоторые из них не собираются тратить на это деньги. Но бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Так и у двух юных жительниц Снежногорска план украсть побольше косметики потерпел фиаско. Макияж пришлось на время отложить.

- Одним январским вечером на пульт оперативного управления областной Росгвардии поступил тревожный сигнал из магазина в Октябрьском районе Мурманска. Прибывшим росгвардейцам работники магазина рассказали , что по камерам видеонаблюдения заметили, как две школьницыберут с прилавков косметические товары и складывают в свои сумки. Подростки попытались незаметно уйти, не заплатив косметику, но на выходе их остановили. В общей сумме они наворовали более чем на 6 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили подростков в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас в отношении двух несовершеннолетних северянок, которые оказались из Снежногорска, стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU