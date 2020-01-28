2020-01-28T18:13:35+03:00
Общество

Из-за непогоды пациента в тяжелом состоянии из Островного в Мурманск доставляли три дня

В администрации города были готовы нанять вертолет за бюджетные деньги
Елена МОЛОДЦОВА
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Штормовой ветер затянул эвакуацию больного из Островного на три дня.Штормовой ветер затянул эвакуацию больного из Островного на три дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Люди, помогите! С 25 января в больнице ЗАТО Островной лежит 42-летний мужчина в тяжелом состоянии. Требуется оперативное вмешательство, но так как в городе нет врачей, помощь не оказывают. Администрация муниципалитета бездействует, санавиацию не хотят вызывать, - такой душераздирающий пост появился в социальных сетях.

Конечно, родных попавшего на больничную койку мужчины можно понять. Человеку требуется помощь, а вокруг только бескрайнее волнующееся море. К счастью, погода смилостивилась и позволила доставить больного на большую землю.

- Пациент поступил в больницу 25 января после того, как теплоход ушел. Сразу была вызвана санавиация, которая не могла вылететь из Мурманска по погодным условиям. Это удалось сделать только сегодня, 28 января, - рассказывает председатель Совета депутатов ЗАТО Островной Артем Ашуров.

Депутат узнавал, можно ли нанять вертолет, чтобы доставить больного на большую землю. Вместе с главой ЗАТО Артем Юрьевич прорабатывал все возможные варианты, в том числе выделение средств из местного бюджета. Но, к счастью, эти меры не понадобились – штормовой ветер утих и вертолет смог совершить перелет из Мурманска в Островной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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