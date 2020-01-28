В Мурманске Porsche сбил 9-летнего мальчика

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:17:29+03:00

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После злых метелей в столицу Заполярья пришли не менее суровые морозы. Вместо снежной каши транспортные артерии покрылись корочкой льда, а озябшие пешеходы стараются по возможности быстрее добежать до места, где можно согреться. Что стало причиной аварии в Мурманске, сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

- В 13.55 28 января в районе дома №1 на улице Папанина водитель Porsche допустил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Разовая медицинская помощь оказана ребенку на месте. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает экипаж ДПС, - сообщил инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Пока неизвестно, кто виноват в случившемся и на какой сигнал светофора двигались оба участника аварии.

- Вообще плохое место. Сам спускался по нечищеному трапу и еле ухватился за столб знака, чтобы не оказаться на проезжей части, - делится в соцсетях мурманчанин Роман Братов.

ИСТОЧНИК KP.RU