Трое жителей Кандалакши до смерти забили 28-летнюю девушку

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:23:27+03:00

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Компания молодых людей из Кандалакши решила отомстить за своего приятеля, у которого украли телефон. Но гнев их вышел из-под контроля и привел к непоправимым последствиям. Так, 22 января следователи нашли в подъезде дома на улице Спекова тело 28-летней девушки с многочисленными травмами.

- Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых. Ими оказались местные жители – 34-летний мужчина, две женщины, 29 и 31 года. По версии следствия, все они, находясь в одной из квартир дома в Кандалакше, нанесли северянке множество ударов руками и ногами в голову, туловище и конечности. От полученных повреждений девушка скончалась. Злоумышленники объяснили свой поступок тем, что погибшая якобы украла телефон у их знакомого, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На компанию кандалакшан завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Двое из них уже заключены под стражу. Северянам грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU