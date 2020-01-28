2020-01-28T18:25:51+03:00
Происшествия

В заказнике «Канозерский» браконьер накинулся с ножом на рыбинспектора

Три горбуши, пойманные сетями, могут обернуться для северянина реальным сроком
Варвара РУСЛАНОВА
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Не все браконьеры адекватно реагируют на встречу со стражами правопорядка.Не все браконьеры адекватно реагируют на встречу со стражами правопорядка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Любителями поудить царскую рыбку и ее собратьев сетями и без лицензии уже никого не удивишь. Недавно, например, сотрудники полиции задержали вертолет с нарушителями на борту. Правда, браконьер браконьеру рознь. Далеко не все рыбаки готовы отвечать за незаконно выловленную рыбу.

Днем 6 июля на острове Порфирьев, что в заказнике «Канозерский» в Терском районе, государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Мурманской области обнаружил двоих мужчин, которые ловили горбушу сетями. К тому моменту они успели выудить четыре рыбины, а еще принять на грудь. Возможно, последний фактор и оказался решающим в этой ситуации.

- Как и положено, инспектор стал составлять административный протокол. Это не понравилось 54-летнему рыбаку, и он попытался несколько раз ударить ножом представителя власти. Инспектор успел увернуться. А в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Вину свою рыбак так и не признал. Однако доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд. Вспыльчивому браконьеру грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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