2020-01-28T15:52:22+03:00
Общество

Из-за большой интенсивности движения дорогу между Апатитами и Кировском ждет реконструкция

Только на проект предстоящего преображения потратят больше 46 миллионов рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Работы по преображению дороги начнутся, как только будет готов проект и выделены деньги.Работы по преображению дороги начнутся, как только будет готов проект и выделены деньги.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Количество автомобилей в Мурманской области растет в геометрической прогрессии, а вот заняться расширением транспортных артерий, увы, порой не позволяет рельеф местности и уже существующая застройка. Однако это не касается дороги Апатиты – Кировск. В ближайшее время ее ждет реконструкция.

- Этот вопрос обсуждался давно. На этом направлении очень высокая интенсивность движения. Учитывая этот фактор, дорога Апатиты – Кировск уже перешагнула свои технические возможности, - рассказал «КП» первый заместитель начальника Мурманскавтодора Андрей Шварцкоп.

Сейчас объявлена закупка на выполнение работ по разработке проектной документации реконструкции автомобильной дороги Апатиты - Кировск со 2 по 14 километры. Это обойдется предприятию в 46 миллионов рублей. Проект должен быть готов к 25 декабря.

- Согласно техническому заданию, потоки движения автотранспорта будут разделены, как это сделано, например, на Восточно-Объездной дороге в Мурманске. Соответственно возрастет и безопасность. Однако это не исключает того, что водители должны соблюдать ПДД, - отмечает собеседник «КП. - Сегодня аварийность на этой дороге довольно высокая. Мы даже сигнальные столбики уже поставили, чтобы автолюбители не выезжали на встречную полосу.

После того, как проект пройдет экспертизу, деньги на его реализацию будут заложены в государственную программу, а это уже задача министерства транспорта и правительства Мурманской области. Как только выделят средства, на дороге между Кировском и Апатитами закипит работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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