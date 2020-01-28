2020-01-28T12:55:39+03:00
Общество

Температура воздуха в Мурманской области опустится до -38 градусов

Спасатели просят северян бывать на улице как можно меньше, чтобы не получить обморожение
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Северянам стоит укутаться потеплее, пока морозы не спадут. Фото: Олег ФилонокСеверянам стоит укутаться потеплее, пока морозы не спадут. Фото: Олег Филонок
Изменить размер текста:

На смену бушующей метели в Заполярье пришли морозы до -33 градусов. Северяне, надевая шерстяные носки и теплые пуховики, мечтают о потеплении, пока погода готовит новый сюрприз – столбики термометра опустятся еще ниже!

- Вечером 28 января и в течение 29 января в Мурманской области ожидается сильный мороз, температура воздуха понизится до -38 градусов, - предупредили синоптики мурманского гидрометцентра.

Спасатели просят жителей Кольского края по возможности ограничить время пребывания на улице, иначе есть риск получить обморожение и переохлаждение. Но если выйти в город необходимо, стоит соблюдать следующие правила.

- В сильный мороз нужно постоянно двигаться, нельзя садиться на холодные предметы. Также обязательно стоит тепло одеться, не забывайте про шапку и варежки. Берегите уши, нос, щеки и пальцы - они в первую очередь предрасположены к обморожению, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге осудили насильников и убиц женщины из Мурманской области
Из-за большой интенсивности движения дорогу между Апатитами и Кировском ждет реконструкция
На администрацию Мончегорска подали в суд за снежную колейность и обледенение дороги
К Мурманскому индустриальному колледжу стягиваются пожарные машины
Температура воздуха в Мурманской области опустится до -38 градусов
Спецслужбы стянуты к правительству Мурманской области и Арбитражному суду
Новый туалет на пути в Териберку стал Интернет-мемом
Глава Мурманской области объяснил, почему у муниципалитетов забрали полномочия по градостроительству и земле
В Кабо-Верде начался суд над мурманскими моряками, которых обвиняют в контрабанде 9,5 тонн кокаина
Дорогу на Териберку и Туманный открыли спустя 23 часа
В Мурманской области из-за морозов отменяют занятия
Улицу Самойловой в Мурманске хотят сделать пешеходной
Через месяц из Мурманска во Владивосток стартует «Экспедиция-Трофи-2020»
"Сборная Снежногорска" сыграет в Высшей лиге КВН в марте
Обошел Эльбрус и Казань: Мурманск стал четвертым самым популярным туристическим направлением в России
В Кировске целый подъезд оказался заблокирован после очистки кровли
На дороге от Заозерска до Спутника из снежного плена вызволяли четыре автомобиля
Социальные предприниматели Мурманской области могут получить субсидии
Директор Мурманского рыбокомбината задолжал своим сотрудникам почти полтора миллиона рублей
В Мурманской области ожидаются крепкие морозы до -33 градусов
Тело умершего в Кабо-Верде моряка из Мурманска привезли на родину
Мурманск занял 37 место в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке
Погода экстремальная: В аутсайдерах по уборке непрекращающегося снега - Видяево, Полярные Зори и Мурманск