Температура воздуха в Мурманской области опустится до -38 градусов

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:55:39+03:00

Спасатели просят северян бывать на улице как можно меньше, чтобы не получить обморожение

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На смену бушующей метели в Заполярье пришли морозы до -33 градусов. Северяне, надевая шерстяные носки и теплые пуховики, мечтают о потеплении, пока погода готовит новый сюрприз – столбики термометра опустятся еще ниже!

- Вечером 28 января и в течение 29 января в Мурманской области ожидается сильный мороз, температура воздуха понизится до -38 градусов, - предупредили синоптики мурманского гидрометцентра.

Спасатели просят жителей Кольского края по возможности ограничить время пребывания на улице, иначе есть риск получить обморожение и переохлаждение. Но если выйти в город необходимо, стоит соблюдать следующие правила.

- В сильный мороз нужно постоянно двигаться, нельзя садиться на холодные предметы. Также обязательно стоит тепло одеться, не забывайте про шапку и варежки. Берегите уши, нос, щеки и пальцы - они в первую очередь предрасположены к обморожению, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU