2020-01-28T13:35:16+03:00
Происшествия

К Мурманскому индустриальному колледжу стягиваются пожарные машины

Стало известно, что в учебном заведении сработала сигнализация
Наталья ЛОБАНОВА
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Из-за пожарной тревоги к вузу приехали спасатели. Фото: Мурманский морской рыбный портИз-за пожарной тревоги к вузу приехали спасатели. Фото: Мурманский морской рыбный порт
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Учеба студентов Мурманского индустриального колледжа утром 28 января началась не с кофе и поиска листочка с ручкой, а с пожарной сигнализации, которая всех заставила понервничать.

- Пожарные машины с мигалками съезжаются к Мурманскому индустриальному колледжу на Подгорной, 80. Дыма не видно, - сообщил в своем Twitter-аккаунте Мурманский морской рыбный порт.

К счастью, оказалось, что пожарная тревога была ложной.

- Информации о возгорании не поступало. В учебном заведении сработала ложная пожарная сигнализация, - рассказал «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Так что повода для паники нет, а студенты вновь могут продолжать грызть гранит науки.

Напомним: смертельный пожар случился в Мурманске 14 января. Местный житель погиб от языков пламени из-за непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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