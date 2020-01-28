К Мурманскому индустриальному колледжу стягиваются пожарные машины
Учеба студентов Мурманского индустриального колледжа утром 28 января началась не с кофе и поиска листочка с ручкой, а с пожарной сигнализации, которая всех заставила понервничать.
- Пожарные машины с мигалками съезжаются к Мурманскому индустриальному колледжу на Подгорной, 80. Дыма не видно, - сообщил в своем Twitter-аккаунте Мурманский морской рыбный порт.
К счастью, оказалось, что пожарная тревога была ложной.
- Информации о возгорании не поступало. В учебном заведении сработала ложная пожарная сигнализация, - рассказал «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Так что повода для паники нет, а студенты вновь могут продолжать грызть гранит науки.
Напомним: смертельный пожар случился в Мурманске 14 января. Местный житель погиб от языков пламени из-за непотушенной сигареты.
ИСТОЧНИК KP.RU