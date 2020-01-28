На администрацию Мончегорска подали в суд за снежную колейность и обледенение дороги

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:55:36+03:00

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О том, что количество жалоб на уборку города от снега в Мончегорске в последнее время выросло кратно, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава администрации Виктор Садчиков заверил его, что техника работает, объезды совершаются, а «жалобщики одни и те же».

Правда, выяснилось, что с версией чиновника не согласны не только местные жители, но и Госавтоинспекция, и прокуратура.

- Количество жалоб на состояние дорог и тротуаров в Мончегорске растет. Сотрудники ГИБДД составили довольно много протоколов о неудовлетворительном состоянии проезжей части, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. – Кроме того, выросло количество ДТП и случаев травмирования граждан. Так например, в 2018 году в городе произошло 54 аварии, в которых пострадали 66 человека. В 2019-м зарегистрировано 56 ДТП, в которых травмы получили 80 северян. С 13 декабря из-за гололеда были травмированы 18 человек. Это на треть больше, чем год назад.

В прокуратуре уверены, что проблема с дорогами требует незамедлительного решения, и обратились в суд с административным иском обязать администрацию Мончегорска, МКУ УЖКХ и ММУУП «Городское благоустройство» незамедлительно расчистить дороги: убрать снежную колейность, обледенение, снежные валы на обочинах и тротуарах, вблизи пешеходных переходов и сужение проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU