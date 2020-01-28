2020-01-28T09:10:28+03:00
Общество

Дорогу на Териберку и Туманный открыли спустя 23 часа

Побережье Баренцева моря оказалось в изоляции из-за очередной метели
Елена МОЛОДЦОВА
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Дорогу на Териберку и Туманный открыли меньше чем через сутки.Дорогу на Териберку и Туманный открыли меньше чем через сутки.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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С начала 2020 года автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС приходилось закрывать уже четыре раза. Виной тому – сильные ветра и снегопады, из-за которых видимость на популярном туристическом направлении снижается до нуля, а проехать через переметы не в состоянии даже самые подготовленные внедорожники.

Напомним: в последний раз движение на дороге в Териберку и Туманный перекрыли в 18.00 26 января, когда на Кольском полуострове разбушевалась очередная метель. В изоляции побережью Баренцева моря пришлось пробыть почти сутки.

- С 17.00 27 января автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезда к Териберке открыты для проезда, - сообщает Мурманскавтодор.

До конца первого месяца года еще одного закрытия не предвидится – в Мурманской области на смену метелям пришли суровые морозы, а они для движения, по крайней мере, в этом направлении не помеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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