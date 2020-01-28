2020-01-28T10:58:26+03:00
Политика

Глава Мурманской области объяснил, почему у муниципалитетов забрали полномочия по градостроительству и земле

Причина кроется в активном развитии инвестиционной деятельности
Елена ЧУМАКОВА
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Андрей Чибис намерен развивать регион и устраняет все препятствия на этом пути. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис намерен развивать регион и устраняет все препятствия на этом пути. Фото: Правительство Мурманской области
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Едва ступив на Кольскую землю, нынешний губернатор Мурманской области Андрей Чибис сразу завел разговор о государственно-частном партнерстве и привлечении в регион инвесторов. Северяне не понаслышке знают, что у Андрея Владимировича слова редко расходятся с делом, поэтому деятельность в этом направлении закипела, а потом стало известно, что глава региона решил забрать у муниципалитетов полномочия по градостроительным и земельным отношениям.

Собственно говоря, с 1 января этим направлением распоряжается непосредственно правительство. Чем же не угодили местные власти главе региона?

- Причина такого решения – в активном развитии инвестиционной деятельности. Есть неопровержимые доказательства в отдельных муниципалитетах попыток передачи земель, - объяснил Андрей Чибис.

В правительстве обещали наладить работу в этом вопросе уже к середине февраля, а пока с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава Мурманской области объяснил, почему у муниципалитетов забрали полномочия по градостроительству и земле
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