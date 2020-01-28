В Мурманской области из-за морозов отменяют занятия

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:29:32+03:00

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В Мурманскую область на смену штормовому ветру и снегу пришли сильные морозы. Как и обещали синоптики, на Кольском полуострове до -33 и даже ниже.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", ночью в Янискоски было -31.1, в Апатитах, Тик Губе и аэропорту в Мурмашах -32, в Пулозеро -32.5, в Алакуртти -36.

Холода стали причиной отмены занятий в школах. Сейчас действует правило, что руководство общеобразовательного учреждения при контроле со стороны образовательного комитета ориентируется на рекомендации, при какой погоде ученикам лучше остаться дома. Опыт прошлой зимы показал, что иногда в соседних школах ситуация кардинально разная. Например, где-то не учатся только начальные классы а где-то еще и пятые и шестые. Или занятия не отменяют, а просто делают короче.

Как сообщает ЕДДС Печенгского района, 28 января решение об отмене было принято для 1-4 классов в школах №11 Раякоски и №№ 1, 3 Никеля, с 1 по 5 классы в школе №20 Никеля.

ИСТОЧНИК KP.RU