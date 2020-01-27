Улицу Самойловой в Мурманске хотят сделать пешеходной

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:23:30+03:00

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Почему бы не сделать в Мурманске свой Старый Арбат или Малую Конюшенную? Такой идеей горожане задаются не первый год. Там более, что и кандидаты есть: улицы Воровского и Самойловой.

Насчет последней уже не раз поступали предложения, но до недавнего времени в администрации не решались на новшество. А теперь идея заинтересовала губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Напомним: в декабре на улице Самойловой открылась ямарка "На Севере - жить!" Это была скорее репетиция перед будущим полноценным мероприятием Чтобы увеличить масштаб, на этой локации решено сделать "перестановку".

- Сейчас она выглядит странно. А ведь это красивая улица, защищена от ветра, - отметил глава региона.

По его словам, Самойловой хотят сделать зоной для пеших прогулок, чтобы по ней можно было дойти до Пяти Углов. Только надо продумать нюансы. Так, здесь есть пожарная часть, откуда на борьбу с огнем выезжают машины.

ИСТОЧНИК KP.RU