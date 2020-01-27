Обошел Эльбрус и Казань: Мурманск стал четвертым самым популярным туристическим направлением в России

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:17:56+03:00

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Все больше туристов стремится увидеть своими глазами суровую природу Кольского полуострова и насладиться небесным шоу авроры бореалис. Поохотиться за северным сиянием мечтают не только жители Китая. Турсервис Aviasales опросил 19 тысяч пользователей и выяснил, по каким маршрутам те мечтают путешествовать.

Первые три строчки рейтинга заняли Алтай, Байкал и Камчатка. А вот на четвертое место попал наш родной Мурманск, который выбрали бы для отдыха 12% опрошенных. Туристы стремятся собственными глазами увидеть знаменитое северное сияние. К слову, по популярности столица Заполярья обошла даже Эльбрус, на вершину которого мечтают подняться 11% пользователей, и Казань с ее знаменитым кремлем.

Однако грезы грезами, а чаще всего билеты туристы покупают традиционно в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды.

ИСТОЧНИК KP.RU