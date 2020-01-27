На дороге от Заозерска до Спутника из снежного плена вызволяли четыре автомобиля

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:10:46+03:00

А дорогу от Никеля до Мурманска даже чистил сотрудник ГАИ

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26 января разыгравшаяся не на шутку метель доставила много хлопот северянам, а в особенности автовладельцам. Так, дорогу в Печенгском районе от Заозерска до Спутника, как и путь в Териберку, пришлось на время перекрыть. Несмотря на это, нашлись и те, кто проскочил через заградительные посты и в итоге оказался во власти снежной стихии.

- Сотрудники регионального поисково-спасательного отряда МЧС России дежурили на участке 1470 - 1510 километр федеральной автодороги «Кола». Движение было перекрыто с 08.00 до 20.00 26 января из-за неблагоприятных погодных условий - сильного порывистого ветра, метели и нулевой видимости. В итоге, из снежных заносов было эвакуировано четыре автомобиля, - сообщили в Северо-Западном РПСО.

К слову, дорогу из Никеля в Мурманск тоже совсем замело. Путь от снега очищал даже инспектор ГИБДД, чтобы машины могли скорее добраться домой.

Сотрудник ГАИ тоже помогал чистить дорогу от завалов снега. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Как рассказал "КП" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов, на федеральной трассе работали пункты обогрева, но их услугами почти никто не воспользовался, так как все предусмотрительно запаслись в дорогу горячим питанием и питьем.

ИСТОЧНИК KP.RU