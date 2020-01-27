2020-01-27T17:40:41+03:00
Общество

В Кировске целый подъезд оказался заблокирован после очистки кровли

Управляющая компания проложила путь к парадной только после жалобы жителей в соцсетях
Елена МОЛОДЦОВА
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Вход в подъезд заблоикровали после расчистки кровли. Фото: Мария ВербоваяВход в подъезд заблоикровали после расчистки кровли. Фото: Мария Вербовая
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Обрушившиеся на Кольский полуостров снегопады заставили старожилов вспомнить те времена, когда в Териберку и Туманный добирались по снежному тоннелю, стены которого были выше автобусов, а жильцам первых этажей приходилось выходить через окна и откапывать заметенные входы в подъезд.

Собственно говоря, именно такая история приключилась 24 января в Кировске. Правда, виной временной изоляции подъезда № 2 дома № 29 на улице Хибиногорской стала не метель, а халатность управляющей компании.

- Добро пожаловать в подъезд № 2 по адресу: Хибиногорская, 29 в Кировске! Спасибо МУП «УК «Горэлектросеть», что так заботишься о состоянии придомовой территории! Еще раз хочется напомнить, что этот подъезд жилой! – забили тревогу в соцсетях жильцы подъезда. – Все телефоны управляющей компании не отвечают. Домой я не попала, соседи не могут выйти. Дети через 15 минут из школы придут.

Фотографии говорят сами за себя: дверь в подъезд приоткрывается, но протиснуться в нее может разве что кошка. Спустя два часа после жалобы в соцсетях вход в подъезд освободили.

- Дело в том, что в тот день сотрудники УК производили уборку кровли от снега и наледи. Сброшенные с крыши осадки и заблокировали вход – их рабочие должны были убрать маленьким погрузчиком, - сообщили в муниципальном контроле администрации Кировска. – Такая ситуация произошла впервые, хотя требования к этой организации по безопасности расчистки кровли и придомовых территорий выставляются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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