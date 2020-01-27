Через месяц из Мурманска во Владивосток стартует «Экспедиция-Трофи-2020»

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:45:13+03:00

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Скорость – ничто, жажда путешествий и новых открытий – все! Уже совсем скоро из Мурманска во Владивосток отправится «Экспедиция-Трофи-2020». Командам предстоит преодолеть больше шести тысяч километров за две недели и выполнить ряд заданий. Именно их четкое и грамотное выполнение, а не скорость движения, будет влиять на конечный результат.

- К участию допускаются команда из шести человек на двух полноприводных автомобилях. Обязательные условия: в экипаже должна быть минимум одна женщина, транспорт должен быть оснащен автономной печкой, а на приборную панель выведена напрямую от аккумулятора пара проводов для питания трекера. Кроме того, у команды должен быть минимум один спутниковый телефон и один смартфон с WhatsApp, - рассказывают об условиях участия организаторы «Экспедиции-Трофи-2020».

К слову, легендарная гонка стартует от маяка Белокаменный на западном берегу Кольского залива уже 23 февраля, а завершится 8 марта во Владивостоке. Кстати, в этом году в ней могут принять участие даже дети от 12 лет, которые преодолеют тот же маршрут с наставником на самолете и поезде. Также всех желающих ждут на большом фестивале «Тающее сердце» на льду Байкала и в составе «ПиРоВоза», где будут проходить тренинги в поезде по маршрутам: Екатеринбург — Новосибирск (28 - 29 февраля) и Новосибирск — Иркутск (1 - 3 марта).

ИСТОЧНИК KP.RU