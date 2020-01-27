2020-01-27T15:26:22+03:00
Общество

Социальные предприниматели Мурманской области могут получить субсидии

Главное заявить о себе как о бизнесмене, оказывающем поддержку незащищенным группам северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Дго 28 февраля в центре "Мой бизнес" ждут завяления о социальных предпринимателях. Фото: мойбизнес.рфДго 28 февраля в центре "Мой бизнес" ждут завяления о социальных предпринимателях. Фото: мойбизнес.рф
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Помогать станет проще! До сих пор в законе не было четкой формулировки, кто такой социальный предприниматель. Теперь же ситуацию исправили.

- Социальный предприниматель - это субъект малого и среднего бизнеса, который соответствует одному из критериев: если на предприятии трудоустроено не менее 50% лиц, которых можно отнести к незащищенным категориям граждан; если производятся товары и услуги для таких лиц, либо если организация осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем общества, - объясняет Олег Костенко, министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

В ведомстве и центре «Мой бизнес» ждут заявлений с приложениями, которые подтверждают возможность отнести их к этой категории. До 1 апреля чиновники передадут эту информацию в налоговую инспекцию, чтобы предприниматель был внесен в реестр с пометкой социальный предприниматель. Только тогда у бизнесмена появится возможность претендовать на формы государственной поддержки.

- Помимо упрощенного налогообложения можно будет получить субсидии из федерального (450 миллионов рублей) и областного (3,6 миллионов рублей) бюджета. Последнюю предоставляют тем, кто не только трудоустраивает незащищенные группы граждан, но и помогают в плане социализации, - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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