Мурманск занял 37 место в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru. составили рейтинг самых высоких новостроек и вторичного жилья в регионах России.
Так, наиболее внушительными оказались новые дома в подмосковных Котельниках и Одинцово – 25 этажей. Лидерами по многоэтажности на вторичке стали города Лениградской области Кудрово и Мурино. Там в основном 18 этажей.
Самые низкие новостройки строят во Владикавказе (6 этажей), а по "вторичке" последнее место по высоте зданий занял Ярославль, где в среднем 5 этажей у дома.
Мурманск тоже попал в рейтинг и занял в нем далеко не самые первые позиции.
- На 37 месте по средней этажности вторичного жилья – Мурманск. В заполярной столице в основном преобладают девятиэтажные дома, - говорится в исследовании Domofond.ru.
Однако в Топ со средней высотой новостроек наш областной центр, к сожалению, не попал, ведь в заполярной столице новых домов практически не строится. Такие здания можно пересчитать на двух пальцах. Из последних объектов – четырнадцатиэтажка на Кольском проспекте и пятиэтажка на улице Бабикова.
ИСТОЧНИК KP.RU