2020-01-27T11:55:10+03:00
Общество

Мурманск занял 37 место в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке

Оказалось, что в заполярной столице больше всего девятиэтажек
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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В топ по этажности новостроек областной центр не попал, ведь их в городе практически нет. Фото: vk.com/murmanskgroupВ топ по этажности новостроек областной центр не попал, ведь их в городе практически нет. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru. составили рейтинг самых высоких новостроек и вторичного жилья в регионах России.

Так, наиболее внушительными оказались новые дома в подмосковных Котельниках и Одинцово – 25 этажей. Лидерами по многоэтажности на вторичке стали города Лениградской области Кудрово и Мурино. Там в основном 18 этажей.

Самые низкие новостройки строят во Владикавказе (6 этажей), а по "вторичке" последнее место по высоте зданий занял Ярославль, где в среднем 5 этажей у дома.

Мурманск тоже попал в рейтинг и занял в нем далеко не самые первые позиции.

- На 37 месте по средней этажности вторичного жилья – Мурманск. В заполярной столице в основном преобладают девятиэтажные дома, - говорится в исследовании Domofond.ru.

Однако в Топ со средней высотой новостроек наш областной центр, к сожалению, не попал, ведь в заполярной столице новых домов практически не строится. Такие здания можно пересчитать на двух пальцах. Из последних объектов – четырнадцатиэтажка на Кольском проспекте и пятиэтажка на улице Бабикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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