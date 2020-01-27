Соцсети: в магазине Мурманска молодой мужчина открыл стрельбу

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:09:18+03:00

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Стрельба в общественных местах Мурманска, увы, не редкость. Бывает, что пули летят в центре города, особенно часто это случается в разных питейных заведениях, особенно в той же "Пурге".

Вечером 26 января в мурманских пабликах в "ВКонтакте" разлетелась информация, что в магазин "Дикси" на улице Крупской пришел молодой мужчина с пистолетом и открыл стрельбу. Очевидцы предположили, что северянин так разгорячился после посещения пивного бара, что находится в том же здании.

В полиции рассказали, что же случилось на самом деле.

- В здании по адресу Крупской, 34 молодой человек совершил выстрел из светошумового пистолета. Выстрел был произведен в воздух, никаких противоправных действий в отношении граждан он не совершал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: на прошлой неделе жителей Больничного городка напугали выстрелы у жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU