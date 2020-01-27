Антикоррупционной политикой в Мурманской области займется экс-сотрудник МВД и земляк губернатора

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:10:40+03:00

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Еще одно белое пятно на схеме нового правительства Мурманской области закрыто. Напомним: о том, как и в каком составе будет работать его команда, глава региона Андрей Чибис рассказал в конце октября. Правда, тогда в правительстве оставалось несколько вакансий. Постепенно Андрей Владимирович подыскивает на них достойные кандидатуры и представляет коллегам.

- В правительстве было создано отдельное Управление по реализации антикоррупционной политики. Его возглавит Артем Долгов. Его задача – четко мониторить, контролировать и вести профилактику любых правонарушений и злоупотреблений в работе, - начал оперативное совещание Андрей Чибис.

К слову, Артем Николаевич в этой сфере далеко не новичок. Работу в аппарате МВД России он сменил на Крайний Север и до сих пор числился заместителем министра развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области. Кстати, Артем Долгов родом из родного города Чибиса – Чебоксар. Андрей Владимирович не скрывает, что работает с Артемом Николаевичем давно.

- Успеха! Прошу внимательно следить за антикорруационной сферой и подсказывать мне, как минимизировать риски, - обратился к Долгову глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU