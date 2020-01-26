Дорогу на Териберку снова перекрыли из-за плохой погоды
Вслед за дорогой от Заозерска до Спутника в Мурманской области перекрыли автотрассу на Териберку, а все потому, что метель никак не хочет покидать наши края. Тут уж ничего не попишешь, придется отложить поездку в поморское село, дабы не нарваться на неприятности.
- В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) 26 января с 18.00 закрыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения метеоусловий, - предупредили в мурманскавтодоре.
К слову, пока еще дорога была официально открыта, неподалеку от Териберки успел перевернуться микроавтобус с китайскими туристами. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Пока что не известно, пострадал ли кто-нибудь в случившейся аварии.
Напомним: самолет, летевший из Санкт-Петербурга, не смог приземлиться в Мурманске из-за метели.
В Териберке опрокинулся автобус с туристами из Китая.Автор: vk.com/my_teriberka
ИСТОЧНИК KP.RU