2020-01-26T18:40:31+03:00
Общество

Дорогу на Териберку снова перекрыли из-за плохой погоды

В поморском селе уже успел перевернуться микроавтобус с китайскими туристами [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Пока погода не улучшится, ехать в поморское село не стоит. Фото: vk.com/murmanskgroupПока погода не улучшится, ехать в поморское село не стоит. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Вслед за дорогой от Заозерска до Спутника в Мурманской области перекрыли автотрассу на Териберку, а все потому, что метель никак не хочет покидать наши края. Тут уж ничего не попишешь, придется отложить поездку в поморское село, дабы не нарваться на неприятности.

- В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) 26 января с 18.00 закрыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения метеоусловий, - предупредили в мурманскавтодоре.

К слову, пока еще дорога была официально открыта, неподалеку от Териберки успел перевернуться микроавтобус с китайскими туристами. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Пока что не известно, пострадал ли кто-нибудь в случившейся аварии.

Напомним: самолет, летевший из Санкт-Петербурга, не смог приземлиться в Мурманске из-за метели.

В Териберке опрокинулся автобус с туристами из Китая.Автор: vk.com/my_teriberka

ИСТОЧНИК KP.RU

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