Телеканал "Пятница" покажет новый выпуск "Ревизорро" про Мурманск

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:15:47+03:00

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На телеканале "Пятница" идет новый сезон передачи "Ревизорро", новой ведущей стала участница шоу "Пацанки" Ксения Милас.

В ноябре она вместе со съемочной группой приехала в Мурманск, чтобы снова проверить точки общепита в городе. В этот раз экзамен пришлось держать ресторану "Деканте", кафе "Белый кролик", фудкорту в "Мурманск Молле" и другим местам.

Чисто там или грязно, вкусно или нет, северяне узнают уже сегодня, 26 января. В 14.00 "Пятница" показала мурманский выпуск "Ревизорро".

Напомним, первая проверка в столице Заполярья, которая состоялась в 2015 году, закончилась скандалом. Ведущая Елена Летучая пришла в кафе "Юность" и нашла просроченную продукцию. Чтобы промах не попал на камеру, Елену вместе со съемочной группой попробовали выпроводить из заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU