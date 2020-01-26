В центре Мурманска без тепла и горячей воды остались 15 домов и деловой центр «Арктика»

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:09:48+03:00

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Жильцам многоквартирных домов на центральных улицах Мурманска стоит включить обогреватель и налить теплого чаю – из-за аварии в сетях теплоснабжения пришлось отключить горячую воду и отопление в некоторых зданиях областного центра.

- Мурманская тепловая электростанция сообщает, что в связи с увеличенной подпиткой от Центральной котельной для определения места повреждения 26 января с 11.00 до 17.00 будет отключено отопление и горячее водоснабжение в домах №80 и 82 на проспекте Ленина, №4 и 6 на улице Комсомольской; №7,9,16 и18 на улице Самойловой, №4/22 и № 5/23 на улице Воровского, №5, 7, 9/1 и 11/2 на улице Коминтерна, №20 и 24 на улице Ленинградской, - предупредили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» Мурманска.

В числе тех, кто остался на время без тепла, оказался деловой центр «Арктика» и пожарная часть №1.

Остается надеяться, что долго мурманчанам мерзнуть не придется, ведь за окном совсем не сладкая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU