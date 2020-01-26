2020-01-26T13:23:31+03:00
Происшествия

На дороге Апатиты-Кировск столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Водитель Сhery Tiggo выехал на встречку и не смог избежать аварии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Пассажир и водители легковушек получили травмы. Фото: vk.com/szrpsoПассажир и водители легковушек получили травмы. Фото: vk.com/szrpso
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Аварий на дорогах Мурманской области и так хватает сполна, так еще и капризная погода ухудшает ситуацию, создавая кругом гололедицу и метель. Водителям не перестают повторять, что за рулем нужно быть предельно внимательными, но не всегда им удается избежать ДТП.

Так, 25 января в Кольском крае столкнулись два легковых автомобиля. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- По предварительным данным в 13.30 на 9 километре +850 метров автодороги Апатиты-Кировск водитель Сhery Tiggo двигался из Кировска в сторону Апатитов. В какой-то момент он выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с Nissan Tiida, который ехал в обратном направлении. В результате ДТП пострадали водители обоих легковых авто и пассажир Nissan Tiida. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним, в Мурманске столкнулись две иномарки, которые ехали на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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