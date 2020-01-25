Очевидцы: Рыбак в Мурмашах погиб в том месте, где сильное течение и непрочный лед

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:09:13+03:00

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Спустя несколько дней после того, как из Мурмашей пришла скорбная весть, становятся известны подробности поисковой операции. Напомним: В середине уходящей недели 69-летний Владимир Сергеев отправился в поселок под Мурманском на реку Тулому поудить корюшку и пропал. Через сутки его тело нашли в воде.

- 23 января рыбак возвращался со льда и недалеко от берега заметил вмерзшую перчатку. Он подошел ближе и попытался поднять предмет, а оказалась, что это торчащая из воды рука. Мужчина вызвал спасателей, - рассказывает один из жителей Мурмашей.

Сотрудники Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России прибыли на место, расчистили промоину и обнаружили тело пропавшего накануне рыбака. Пенсионера извлекли из воды и доставили на берег, где передали его следователям. В правоохранительных органах уже начали проверку по факту гибели рыбака.

- Погибший мужчина вышел на лед в том месте, где в Тулому впадает ручей – там сильное течение и лед весь в промоинах. Это его и погубило, - говорит собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU