2020-01-25T14:01:16+03:00
Общество

Высокая оценка: Цикл мультфильмов воскресной школы в Коле признали лучшим в России

Сейчас воспитанники педагоги трудятся над большим проектом о трех святых Заполярья
Елена МОЛОДЦОВА
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"Городок мой Кола" стал дебютной картиной ребят из воскресной школы. Фото: МультиКола51"Городок мой Кола" стал дебютной картиной ребят из воскресной школы. Фото: МультиКола51
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С творчеством ребят из воскресной школы Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле северяне уже знакомы. В мультипликационном жанре они дебютировали два года назад, создав рисованный фильм об истории родного города. А осенью 2018-го на свет появился второй о достопримечательностях Колы, а затем и третий пластилиновый - «Рождественская притча о трех деревьях».

Однако в воскресной школе на достигнутом не остановились и сняли серию краеведческих мультфильмов «О Кольском крае с любовью». Большой анимационный проект стал победителем в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» на XIV Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

- Над этим проектом мы трудились несколько месяцев, и в итоге у нас получился добрый и хороший мультфильм об истории нашего Кольского края. Мы, конечно, очень рады этой победе. Она результат долгой и кропотливой совместной работы взрослых и детей. Столь высокая оценка обязывает ко многому, - делится впечатлениями Яна Петрова, завуч воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы Колы.

Сейчас Яна Серафимовна вместе со специалистом Мурманского областного краеведческого музея Натальей Чариковой, студенткой 3 Мурманского колледжа искусств Александрой Серовой, программистом Кольского районного центра культуры Кириллом Дуганом и своими воспитанниками трудится над вторым большим проектом. Им предстоит снять цикл мультиков о трех Кольских святых. Первый фильм о преподобном Феодорите Кольском уже готов. Сейчас работа кипит над созданием картины о преподном Трифоне Печенгском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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