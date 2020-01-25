Врачи Финляндии назвали результаты анализов туристов из Китая, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:47:08+03:00

Инцидент случился в Ивало, почти в 300 километрах от Мурманска

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24 января из Финляндии пришла тревожная новость. В Ивало - город находится почти в 300 километрах от Мурманска - два китайских туриста почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в местную больницу с подозрением на коронавирус. Оба туриста приехали в Финляндию из города Ухань, где и случилась вспышка новой болезни.

Врачи советовали не паниковать, поскольку симптомы больных напоминали симптомы гриппа. И версия подтвердилась.

- Подозрение на коронавирус у двух китайских туристов, обратившихся в больницу с симптомами гриппа, оказалось ложным. Ведомство здоровья и социального благополучия THL официально подтвердило, что анализы, взятые у туристов, прибывших из Китая, чистые, сообщает портал Yle.

При этом в Финляндии не исключают проникновение коронавируса в страну, так как поток туристов из Китая очень большой.

Напомним: в Мурманской области тоже стали готовиться к потенциальной угрозе.

ИСТОЧНИК KP.RU