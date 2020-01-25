2020-01-24T21:18:23+03:00
Общество

Житель Гаджиево помянул погибшую экс-супругу за ее счет

Мужчина узнал о смерти бывшей жены и решил потратить ее деньги на спиртное
Наталья ЛОБАНОВА
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Хитрому северянину назначали штраф в 30 тысяч рублей.Хитрому северянину назначали штраф в 30 тысяч рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Житель Гаджиево решил проведать бывшую жену, с которой был уже как несколько лет разведен. Мужчина узнал, что экс-супруга не вышла на работу, и это его обеспокоило.

Так, 12 сентября прошлого года северянин пришел к квартире женщины и громко постучал во входную дверь, но ему никто не открыл. Тогда он залез через окно, где в комнате на кровати увидел бывшую жену без признаков жизни. Недолго думая, он вызвал скорую помощь и обратился в полицию.

- После того, как тело увезли, местный житель остался в квартире, так как тоже был в ней зарегистрирован. Из-за переживаний о смерти бывшей супруги тот решил выпить спиртного, но финансов у него хватало. Поэтому, северянин решил потратить деньги с карты погибшей. С помощью ее мобильного телефона и подключенной к нему услуги «Мобильный банк», он перевел нужную сумму на свой банковский счет. На эти деньги купил алкоголь и продукты в различных магазинах Гаджиево, - рассказали в пресс-службе Полярного районного суда Мурманской области.

Свою вину мужчина признал полностью, раскаялся, добровольно возместил родственникам умершей материальный ущерб и моральный вред. Полярный районный суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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