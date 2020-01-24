2020-01-24T17:24:23+03:00
Общество

Проект на проекте: как могла бы выглядеть несуществующая детская больница в Мурманске

Каждый новый губернатор Заполярья безуспешно строил планы на постройку многопрофильного центра
Лидия АРСТОВА
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Таким видели детскую больницу на Маклакова. Фото: Мурманск: что есть и что будет?Таким видели детскую больницу на Маклакова. Фото: Мурманск: что есть и что будет?
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Дети – цветы жизни. И чтобы они правильно «расцвели», необходимо тщательно следить за здоровьем малышей, которое напрямую зависит в том числе и от достаточного количество детских медицинских учреждений в регионе. Три предшественника губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пытались построить в Мурманске детский многопрофильный центр. Но, увы, начинанияне увенчались успехом и дальше проекта на бумаге дело не двинулось.

- Юрий Евдокимов хотел построить центр на территории Больничного городка. Несостоявшаяся клинику должна была отвечать мировым требованиям и стать образцом детского учреждения для всей страны. Но дальше нарисованной многоэтажки с панорамными окнами «уехать» не удалось, - перечисляют в группе "Мурманск: что есть и что будет?". - Дмитрий Дмитренко подхватил идею. Только постройку больницы он запланировал на улице Маклакова. Проект здания с расписной стеной в соцсетях окрестили «давнишней идеей, которая все никак не может реализоваться».

Марина Ковтун от идеи построить в столице Заполярья медицинский центр для маленьких жителей тоже не стала отказываться. И, как и Дмитриенко, видела больницу на Маклакова. В 2012 году Максим Дунчик в коллективе «Росстройпроект» разработал проект учреждения. Но появиться огромному зданию с «ответвлениями» корпусов в городе было не суждено. Сейчас северяне ждут действий над измученным воображаемым медицинским центром от нынешнего губернатора.

- Андрей Владимирович Чибис, неужели все? А ведь проект то социально-значимый! – пишут жители региона в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Проект на проекте: как могла бы выглядеть несуществующая детская больница в Мурманске
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