2020-01-24T21:19:12+03:00
Спорт

Из-за недостатка снега в Петрозаводске первенство Северо-Запада по лыжным гонкам пройдет в Кировске

Лучшие спортсмены федерального округа побоятся за звание чемпиона
Лидия АРСТОВА
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Из Петрозаводска чемпионат СЗФО переехал в Кировск.Из Петрозаводска чемпионат СЗФО переехал в Кировск.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Что в первую очередь нужно для лыжных соревнований? Лыжи? Палки? В первую очередь это, конечно, снег! А точнее его достаточное количество. Из-за его недостатка первенство и вовсе может не состояться или пройти в более снежной местности.

Городом-спасителем чемпионата Северо-Западного Федерального округа по лыжным гонкам стал Кировск. Сложно представить отсутствие снега в городе с практически не прекращающейся лавинной опасностью. Первоначально первенство планировали провести в Петрозаводске, но его погода не очень радовала снегом.

С 28 января по 2 февраля в Кировск приедут сотни лучших лыжников Северо-Запада. Соревнования пройдут на лыжном комплексе «Тирвас», а их организатором станет администрация города. По итогам первенства в Кировске сформируют команду федерального округа, которая отправится на чемпионат России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за недостатка снега в Петрозаводске первенство Северо-Запада по лыжным гонкам пройдет в Кировске
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