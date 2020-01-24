В 2019 году в Мурманской области на пике криминальных происшествий - кражи, мошенничества и оборот наркотиков

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:03:17+03:00

Краж стали меньше, но они по-прежнему лидируют в рейтинге преступлений. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Сложно сказать, что последние данные прокуратуры Мурманской области о преступности в регионе значительно отличаются от прошлогодних. Но цифры за 2019 года не успокаивают. Так, в прошлом году было совершено 12 117 преступлений. Это на 0,3% больше, чем в 2018.

За минувшие двеннадцать месяцев в криминальном мире преобладали кражи (29,3%), мошенничества (16,5%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,9%). Число последних двух увеличилось на 36,1% и 10,5% соответственно, а краж наоборот, уменьшилось на 5,2%.

Также северяне стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. Их количество увеличилось с 2398 до 2 710. Число убийств с покушениями практически стабильно, как бы ужасно это не звучало, в 2018 году – 33, в 2019 – 35. Причинение тяжкого вреда здоровью зарегистрировали 148 раз.

В статистике правоохранительных органов есть и положительна динамика. Количество погибших в стычках из-за преступных посягательств уменьшилось на 15,3% и составило 111 жертв. И зарегистрированных случаев коррупции стало меньше на 33,9%.

Цифры статистики выявили главного виновника происшествий. Им оказался «зеленый змей» - каждое третье преступление совершается пьяными людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU