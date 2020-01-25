2020-01-24T21:09:42+03:00
Общество

В Коле закончили работы по передвижке моста через реку Тулому

Открыть его для пешеходов дорожники обещают уже на следующей неделе
Елена МОЛОДЦОВА
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Мостовой пролет уже встал на временные опоры. Фото: Кольский район: что есть и что будет?Мостовой пролет уже встал на временные опоры. Фото: Кольский район: что есть и что будет?
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Хорошие новости приходят из Колы, где уже почти четыре месяца идет реконструкция моста через реку Тулому. Напомним: на месте арочной конструкции появится более современное с технической точки зрения сооружение, а прежняя переправа на время стройки будет использоваться в качестве пешеходного моста. Правда, для этого ее должны были передвинуть на 16 метров к 31 декабря. Однако из-за затянувшихся работ по выносу кабеля, сроки были сдвинуты и движение по мосту закрыли только 14 декабря.

- На сегодняшний день мостовой пролет передвинут в крайнее положение на временные опоры. Сейчас делают вход и выход для пешеходов. Открыть движение по нему планируется 31 января. Если работы будут завершены раньше, то тянуть не будем, - отметил ведущий эксперт дорожного хозяйства управления дороги «Кола» Денис Таращан.

Тем временем, рабочие уже приступили к строительству новой переправы через реку Тулому. Готов свайный фундамент на первой опоре, сейчас идут работы над такой же конструкцией на четвертой опоре, а в ближайшее время начнется обустройство русловых опор: сначала на третей, потом на второй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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