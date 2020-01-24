2020-01-24T16:46:30+03:00
Общество

В Мурманске вандалы сломали подзорную трубу от памятника морскому волку

В «Мурманских городскиех парках и скверах» хотят установить в сквере новый монокль, который не смогут повредить или украсть
Наталья ЛОБАНОВА
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Уже несколько раз хулиганы воровали и ломали бедный телескоп. Фото: vk.com/murmanskgroupУже несколько раз хулиганы воровали и ломали бедный телескоп. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Рассмотреть самый маленький памятник Мурманска местные жители и гости города могут теперь с трудом. А все потому, что в ноябре прошлого года из сквера Капитанов исчезла подзорная труба, в которую хорошо разглядывались все детали мемориала морскому волку. Оказалось, что без вандалов тут не обошлось.

- Телескоп уже в третий раз сломали посетители парка. Сначала оптику украли, видимо, кто-то подумал, что она ему нужнее. А потом вот повредили. Мы хотим придумать новую конструкцию, возможно, с антивандальным моноклем. Будем восстанавливать трубу, но о сроках сейчас говорить рано, нужно, чтобы выделили средства из бюджета, - рассказал «КП» замдиректора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Евгений Лазарев.

Напомним: памятник морскому волку появился в заполярной столице в 2016 году. Небольшую скульптуру установили на 8-метровой колонне, а высматривать моряка можно было в телескоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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