В Мурманске вандалы сломали подзорную трубу от памятника морскому волку
Рассмотреть самый маленький памятник Мурманска местные жители и гости города могут теперь с трудом. А все потому, что в ноябре прошлого года из сквера Капитанов исчезла подзорная труба, в которую хорошо разглядывались все детали мемориала морскому волку. Оказалось, что без вандалов тут не обошлось.
- Телескоп уже в третий раз сломали посетители парка. Сначала оптику украли, видимо, кто-то подумал, что она ему нужнее. А потом вот повредили. Мы хотим придумать новую конструкцию, возможно, с антивандальным моноклем. Будем восстанавливать трубу, но о сроках сейчас говорить рано, нужно, чтобы выделили средства из бюджета, - рассказал «КП» замдиректора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Евгений Лазарев.
Напомним: памятник морскому волку появился в заполярной столице в 2016 году. Небольшую скульптуру установили на 8-метровой колонне, а высматривать моряка можно было в телескоп.
ИСТОЧНИК KP.RU