В Мурманской области пройдет акция «Блокадный хлеб»

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:30:16+03:00

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Помнить о подвиге и страданиях, перенесенных жителями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, несомненно, нужно. И Мурманская область не забывает героизм соотечественников - ко Дню снятия блокады города Кольского края присоединятся к всероссийской акции «Блокадный хлеб», на которой всем желающим раздадут карточки на получение маленького кусочка хлеба, как это было в те суровые времена, и расскажут о страшных днях, которые пришлось пережить людям в осажденном городе.

- 27 января в 18:00 на центральных площадях в Заполярном и Никеле будут раздавать карточки на хлеб, по этим карточкам каждый желающий получит 125 грамм хлеба, как раз столько жители Ленинграда получали в сутки в годы войны. Акция показывает историю ленинградцев - пока мы помним о них, они живы в наших сердцах. Давайте сохраним память об их стойкости и мужестве вместе, - отметили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского района.

Подобное мероприятие также пройдет на центральной площади в Кандалакше – 25 января в 15.00, 27 января в школе №6 Апатитах и на базе «Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи» в Гаджиево (ул. Гаджива, дом 42).

ИСТОЧНИК KP.RU