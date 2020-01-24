2020-01-24T17:14:29+03:00
Добрые дела

В Мурманске пожарные помогли откопать приют для бездомных животных после метели

Спасатели привезли собакам и кошкам диетическое питание
Елена МОЛОДЦОВА
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Пожарные помогли откопать ворота, занесенные снегом. Фото: Оксана АнчишкинаПожарные помогли откопать ворота, занесенные снегом. Фото: Оксана Анчишкина
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Признаться, после последней метели даже сильные мужчины устали откапывать своих «железных коней» и гаражи от выпавшего снега. Что уж говорить о женщинах, которые взвалили на себя тяжелую ношу заботы о братьях наших меньших, попавших в беду. Зима прибавила хлопот, но на помощь волонтерам приюта для бездомных животных в Мурманске пришли пожарные.

Сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС приехали в обитель брошенных собак и кошек и откопали ворота и вход от снега, а заодно сняли с одного из козырьков снежную шапку, грозящую обрушиться на головы местных обитателей. А так как в гости без подарков не приходят, то спасатели привезли в приют диетическое питание и одарили хвостатых подопечных лаской.

В подарок подопечным приюта спасатели привезли диетический корм и море ласки. Фото: Оксана Анчишкина

В подарок подопечным приюта спасатели привезли диетический корм и море ласки. Фото: Оксана Анчишкина

- Мы давно сотрудничаем со спасательными отрядами Мурманска и федеральным отрядом МЧС. За это время благодаря ребятам спасены десятки животных и птиц. Для них не играет роли, кто именно попал в беду: сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный, наконец, человек, зверь или птица. Ключевые слова всегда – «попал в беду», - признается руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина. – Я благодарю ребят за прекрасную инициативу и желаю, чтобы Бог хранил их жизни и души. Радуюсь и горжусь таким прекрасным знакомством!

ИСТОЧНИК KP.RU

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